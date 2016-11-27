Тото Вольфф: "Приказали Хэмилтону ускориться, потому что Феттель был угрозой для нас"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф объяснил, что команда была вынуждена отдавать приказ Льюису Хэмилтону ускориться на последних кругах гонки "Гран-при Абу-Даби". Лидировавший британец стал в конце сбрасывать темп, чтобы сдержать Нико Росберга и позволить догнать его Себастьяну Феттелю. Однако Росберг сохранил второе место и стал чемпионом.

– У Льюиса было два варианта, – цитирует F1i Вольффа. – Он мог сработать на максимуме и создать огромный отрыв от конкурентов. Или же мог внести неразбериху в пелотон, что могло как-то сыграть ему на руку. Кажется, Кристиан Хорнер подкидывал последний вариант в качестве идеи о том, какие шансы есть у Хэмилтона на чемпионство. Мы, конечно, хотим давать нашим пилотам как можно больше свободы на трассе. Но когда почувствовали, что победа может ускользнуть от нас, то вынуждены были отдавать приказ. Сказали Хэмилтону, чтобы он разогнался, поскольку Феттель был потенциальной угрозой для нас.