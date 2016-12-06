Тото Вольфф подтвердил интерес "Мерседеса" к Алонсо

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что его команда рассмотрит возможность приглашения пилота "Макларена" Фернандо Алонсо. Испанские СМИ утверждали, что Алонсо стал одним из главных претендентов на место ушедшего из "Формулы-1" Нико Росберга.

– Фернандо следует рассмотреть, – цитирует Sky Sports Вольффа. – Я очень уважаю этого гонщика. Он сочетает в себе талант, чистую скорость и опыт. Это очень толковый пилот. Но у него контракт с "Маклареном". И мы должны анализировать варианты, которые для нас доступны.

Мы сохраним свой подход и после появления в команде нового пилота. К обоим гонщикам будет одинаковое отношение, у них будут одинаковые возможности. Мы в долгу перед болельщиками и не можем иметь "первого номера" и "второго номера".