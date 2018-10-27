Тото Вольфф: "Перспективы увидеть Окона в "Уильямсе" туманны"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что шансы увидеть Эстебана Окона в "Уильямсе" в следующем сезоне невелики. Ранее француз рассматривался британской командой как приоритетный вариант на место Сергея Сироткина.

– Думаю, сейчас перспективы туманны, – цитирует Sky Sports Вольффа. – Ситуация два последних месяца не меняется. Мы уже думаем о сезоне-2020, честно говоря. Окон будет все время вовлечен в развитие нашей машины в 2019 году. А потом посмотрим, как все сложится. Скорее всего он пропустит 2019 год, чтобы вернуться в 2020-м.