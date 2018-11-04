Тото Вольфф: "Отношения "Мерседеса" и Хэмилтона могут продолжаться вечно"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что Льюис Хэмилтон может до конца карьеры выступать за немецкую команду. По его словам, пятикратному чемпиону мира для этого нужно давать лучшую машину.

– Пока мы даем ему конкурентоспособную машину, которая может выиграть титул, наши отношения могут продолжаться вечно, – цитирует F1Today Вольффа. – В этом году Хэмилтон в лучшей форме за все время. Он никогда так здорово не выступал и не был так сдержан за пределами трассы. Он очень зрелый умный гонщик. Наша история еще не закончена. У него пять титулов, но он все еще сосредоточен на работе. Мы не заглядываем очень далеко, идем шаг за шагом. Но у него нет нужды что-то менять.