20:06 | ФОРМУЛА-1

Тото Вольфф: "Ориентированность "Феррари" на итальянский персонал - это преимущество, а не помеха"

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Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает надуманной проблему национальной принадлежности специалистов в "Феррари". Некоторые специалисты связывают неудачные годы итальянской команды с тем, что в ее руководство собраны одни итальянцы, тогда как в успешные сезоны было немало британцев.

– Эта дискуссия меня не касается, – цитирует F1i Вольффа. – У "Феррари" есть национальная идентичность, она не нуждается в наемниках. У команды качественный набор технических специалистов. Это преимущество, а не препятствие. У "Феррари" есть все ресурсы для успеха. Возможно, победы придут уже в следующем году с новым регламентом.

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