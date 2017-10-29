Тото Вольфф: "Оппоненты ближе к "Мерседесу", чем мы предполагали"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф не удивлен тем, что его пилоты не смогли завоевать место на первой линии стартовой решетки "Гран-при Мексики". Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли вторую линию, а перед ними расположились Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель.

– Разрывы между "Мерседесом", "Феррари" и "Ред Буллом" крошечные, – цитирует F1i Вольффа. – Оппоненты ближе к нам, чем мы представляли. Но мы понимали, что трасса в Мексике не будет благоприятной для наших машин. У нас больше проблем, чем обычно. И все же стартовые позиции у нас хорошие.