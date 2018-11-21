Тото Вольфф: "Нужно создать более прочные шины, чтобы пилоты могли смелее бороться"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что "Пирелли" нужно пересмотреть подход к производству шин для команд. В Бразилии после гонки представители команд встретились с шинниками, чтобы обсудить общие проблемы.

– Встреча прошла хорошо, – цитирует F1Today Вольффа. – Мы заявили о поддержке "Пирелли", потому что понимаем, как сложна их задача. Но в прошлые годы мы неправильно задавали направление развития. "Пирелли" делала шины все мягче и мягче, пытаясь искусственно создать их деградацию, чтобы вынудить команды делать больше пит-стопов. Но все равно команды продолжают совершать по одному или два пит-стопа. Это неверное направление.

Нам нужны более жесткие прочные шины, которые "Пирелли" может производить. Тогда пилоты смогут бороться более плотно, не боясь, что резина мгновенно испортится.