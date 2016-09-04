16:54 | ФОРМУЛА-1

Тото Вольфф: "Невероятно завоевать победный дубль на территории "Феррари"

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Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф остался доволен результатом, который показали гонщики команды на "Гран-при Италии". Победителем в Монце стал Нико Росберг, а Льюис Хэмилтон финишировал вслед за ним.

– Победный дубль в Монце – это удивительно, – цитирует F1News Вольффа. – Это одна из самых престижных трасс, территория "Феррари"... Возможно, смотреть гонку было немного скучно, ведь у нас не было реальных соперников, но нам было очень интересно. Это важная гонка. Мы завоевали победный дубль, а наши соперники добились не столь высоких результатов, так что я очень рад.

Что касается плохого старта Льюиса, возможно, вы слышали из радиообмена, что Льюис ошибся на старте, допустив пробуксовку.

Дополнительная информация

http://www.f1news.ru/news/f1-115073.html

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