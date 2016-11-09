Тото Вольфф: "Не знаю, останется ли "Мерседес" в "Формуле-1" после 2020 года"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф не исключил, что команда уйдет из "Формулы-1" через несколько лет. Также он отметил, что сам не собирается оставаться в этом спорте надолго.

– "Мерседес" в 2009 году решил войти в "Формулу-1" не только как поставщик двигателей, но и как заводская команда, – цитирует La Gazzetta dello Sport Вольффа. – Мы взяли на себя ответственность до 2020 года. А что будет потом – мы не знаем. Думаю, останемся в "Формуле-1", пока этот спорт развивается в позитивном ключе. Что касается меня, то я в "Мерседесе" с 2012 года. Не буду оставаться в "Формуле-1" вечно. Скажем, останусь еще на несколько лет. Пока получаю удовольствие от работы. Мне нравится то, чем я занимаюсь, нравится мое окружение. Ведутся переговоры о продлении моего контракта на два года.