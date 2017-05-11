Тото Вольфф: "Не существует какого-то особого набора правильных настроек"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф в преддверии "Гран-при Испании" отметил, что его команда пока не подобрала оптимальные настройки. Руководитель отметил, что новый болид немецкой конюшни ничем не уступает предыдущим автомобилям команды.

– Не существует какого-то особого набора правильных настроек, – приводит Autosport слова Вольффа. – Нужно найти оптимальный баланс между типом резины, характеристиками трассы, типом дорожного полотна, его температурой, а также необходимо учитывать площадь и температуру протектора. Тут много всего нужно настроить, чтобы попасть в правильное рабочее окно, но в одном мы уверены точно – у нас очень быстрый автомобиль, особенно в квалификации.