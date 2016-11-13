Тото Вольфф: "Не понимаю, зачем раздули факт моего звонка Йосу Ферстаппену"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф объяснил, почему звонил отцу Макса Ферстаппена. Ранее в "Ред Булле" выразили возмущение тем, что Вольфф обращался напрямую к Йосу Ферстаппену, чтобы обсудить стиль вождения 19-летнего голландца.

– Я ничуть не жалею, что сделал этот звонок, – цитирует Motorsport Вольффа. – Я люблю эту семью и знаю ее. Мое дело, кому звонить. Не понимаю, зачем из этого что-то раздувать. У меня была хорошая беседа с Йосом. Как и в прошлом, когда мы с ним часто обсуждали разные вопросы. Он даже обедал у меня дома. Так что эти все разговоры – бред. Я хвалил Макса, потому что считаю его отличным пилотом. У него хороший уровень мастерства, он умен. Такой пилот необходим "Формуле-1".

Я также выразил сожаление по поводу негатива в СМИ относительно вождения Макса. Больше ничего такого не говорил. И я знаю, что Йос имеет важное значение для Макса. Еще не хотелось бы, чтобы какой-нибудь инцидент с Максом стал причиной поворота в чемпионской гонке между Нико и Льюисом. В любом случае победит пилот "Мерседеса", однако для Макса же лучше, чтобы чемпион определился без каких-то инцидентов.