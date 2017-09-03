Тото Вольфф: "Не ожидал такого провала "Феррари"

Босс "Мерседеса" Тото Вольфф после "Гран-при Италии" заявил, что дубль в Монце является неожиданным успехом для команды на фоне провала "Феррари". После победы Льюиса Хэмилтона и второго места Валттери Боттаса "Мерседес" опережает "Феррари" в кубке конструкторов на 62 очка

– Мне кажется, в этот уик-энд "Феррари" каким-то образом сделали шаг назад, – приводит Autosport слова Вольффа. – Мы выступили прекрасно, а от них ожидали большего. Red Bull стартовали в конце, но почти добрались до подиума. Все случилось не так, как должно было, так что я могу понять расстройство "Феррари". С утра, основываясь на их пятничном темпе и выступлении в Спа, мы ожидали более плотной борьбы, поэтому преимущество в полминуты на финише – нечто невероятное.

Наши парни грамотно проанализировали причины дефицита в Спа, так что с самого старта уик-энда в Монце автомобиль был конкурентоспособным, и им было легко управлять.

Во время вчерашней квалификации можно было легко ошибиться, но наша машина хорошо себя чувствовала, ей хватало сцепления, в отличие от остальных. Сегодня было то же самое: мы доказали, что исправили ошибки Будапешта и в каком-то смысле Спа, что позволило добиться прогресса.