Тото Вольфф: "Не думаю, что в "Феррари" подстроили победу Феттеля"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф выразил мнение, что в "Феррари" вряд ли могли подстроить победу четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля на "Гран-при Монако". Еко партнер Кими Райкконен финишировал вторым.

– Было непонятно, как будут работать шины, – приводит Autosport слова Вольффа. – Нужно было позвать на пит-стоп одного из пилотов и поставить Supersoft. Так в "Феррари" и поступили. На Supersoft Кими не хватало скорости, а Феттель в это время проехал несколько потрясающих кругов на Ultrasoft, что и позволило ему опередить напарника.

Сомневаюсь, что в "Феррари" предвидели такое развитие событий. С точки зрения ситуации в личном зачете такой результат выглядит наиболее подходящим, но я не думаю, что в "Феррари" это подстроили.

Просто в нынешнем сезоне мы вернулись к ситуации, когда в случае победного дубля приходится объяснять, почему выиграл этот конкретный гонщик, а не другой. Но в любом случае "Феррари" заслужила дубль, у них была быстрейшая машина в этот уик-энд. Нужно отдать им должное