Тото Вольфф: "На пути к первому повороту у нас будет возможность совершить прорыв"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф остался доволен квалификацией "Гран-при Мексики". Льюис Хэмилтон показал третье время, а Валттери Боттас – пятое.

– Фантастическая квалификация с плотными результатами среди лучших трех команд, – цитирует Grand Prix Вольффа. – Поздравляю Риккьярдо с победой. В последних гонках у него были тяжелые времена. Мы можем быть довольны своими результатами. В пятницу у нас была плохая форма, а теперь мы среди лидеров. На пути к первому повороту после старта у нас будут возможности прорваться. Непросто будет удерживать "Феррари" позади – на прямых их машина быстра.