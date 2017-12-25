09:38 | Формула-1

Тото Вольфф: "На месте "Уильямса" я бы подписал пилота, который завтра может стать звездой"

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Глава "Мерседеса"  Тото Вольфф считает, что "Уильямсу" следовало подписать контракт с молодым перспективным пилотом. Напомним, что команда еще не определилась с тем, кто будет напарником Лэнса Стролла в 2018 году, и выбирает между Сергеем Сироткиным и Робертом Кубицей.

– На месте "Уильямса" я бы рискнул подписать гонщика, который завтра может стать звездой, – цитирует ВВС Вольффа. – Это мог быть Джордж Расселл, Ландо Норрис или Шарль Леклер. Они обладают достаточным талантом, чтобы выступать в "Формуле-1". Хотя я не знаю нюансов положения "Уильямса". Вероятно, экономические факторы должны учитываться. Нужно искать компромисс между эффективностью и выгодой.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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NicolasHomme

А Стролл у них на что? :)

16:06

mikeV

Что ж ты Боттаса подписал себе в Мерседес после ухода Росберга? Подписал бы сам новую звезду - Окона или ещё кого.

11:08

Умойся,причешись,-убей в себе БО

А как же картингист Квэт?))))

10:06