Тото Вольфф: "На месте "Уильямса" я бы подписал пилота, который завтра может стать звездой"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что "Уильямсу" следовало подписать контракт с молодым перспективным пилотом. Напомним, что команда еще не определилась с тем, кто будет напарником Лэнса Стролла в 2018 году, и выбирает между Сергеем Сироткиным и Робертом Кубицей.

– На месте "Уильямса" я бы рискнул подписать гонщика, который завтра может стать звездой, – цитирует ВВС Вольффа. – Это мог быть Джордж Расселл, Ландо Норрис или Шарль Леклер. Они обладают достаточным талантом, чтобы выступать в "Формуле-1". Хотя я не знаю нюансов положения "Уильямса". Вероятно, экономические факторы должны учитываться. Нужно искать компромисс между эффективностью и выгодой.