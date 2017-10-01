Тото Вольфф: "Мы не можем быть довольными тем, что обошли "Феррари"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф был не очень доволен результатами "Гран-при Малайзии". Льюис Хэмилтон занял второе место, а Валттери Боттас был пятым.

– Мы не можем быть довольны тем, что набрали больше очков, чем "Феррари", поскольку все равно теряли производительность из-за перегрева шин, – цитирует Sky Sports Вольффа. – Нужно спокойно проанализировать ситуацию. Наш пилот был пятым, поэтому необходимо реагировать. Следующая гонка в Японии, там трасса и климат отличаются от Малайзии. Посмотрим, чего мы на самом деле стоим.