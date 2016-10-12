Тото Вольфф: "Мне нравится мужская борьба, и Ферстаппен привнес свежий ветер в "Формулу-1"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что регламент "Формулы-1" нужно доработать в части, которая объясняет, за какие действия на трассе предусмотрено наказание во время борьбы, а что дозволено. Поводом для разговора стали жесткие действия Макса Ферстаппена при обороне второй позиции от Льюиса Хэмилтона в гонке "Гран-при Японии". "Мерседес" сначала подал жалобу на действия голландца, но потом ее отозвал.

– Учитывая мою должность в "Мерседесе", я не могу быть объективным, говоря об этом инциденте, – цитирует F1i Вольффа. – Но вы удивитесь моему мнению. Мне нравится мужская борьба, а Макс привнес в "Формулу-1" свежий ветер. Он защищался, показывая клыки, но мне кажется, что не нанес нам никакого ущерба. Нам нужны пилоты, привлекающие внимание к "Формуле-1". Однако в регламенте нет четких указаний по борьбе, по маневрам. Его действия не повлекли за собой штрафных санкций. Теперь пилоты и команды знают чуть больше о том, что разрешено делать на трассе, а что – нет.