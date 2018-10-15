Тото Вольфф: "Мик Шумахер способен стать одним из великих в нашем спорте"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что сына семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера Мика ждет большое будущее. 19-летний Мик Шумахер стал чемпионом европейской "Формулы-3".

– Поздравляю Мика с победой, – цитирует F1Today Вольффа. – С самого начала большое внимание было сфокусировано на парне, и он был под большим давлением. Нелегко справиться с этим всем. Особенно когда сезон начинается не лучшим образом, как в его случае. Но его выступление во второй части сезона было более чем впечатляющим. Он показал, что способен стать одним из великих в нашем спорте.