Тото Вольфф: "Мерседес" стал аутсайдером, но нам это даже нравится"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф признал, что его команда стала аутсайдером чемпионской гонки. На "Гран-при Монако" победный дубль оформила "Феррари", оторвавшись от "Мерседеса" на 17 очков в Кубке конструкторов.
– Сейчас "Феррари" в той позиции, где мы были раньше, – цитирует AFP Вольффа. – У нее самый быстрый автомобиль. Мы должны признать, что стали аутсайдерами. Но мне это даже нравится, потому что люди симпатизируют тем, кто догоняет. Сейчас наша задача – догнать и опередить фаворита. Надеюсь, что гонка в Монако станет худшей в сезоне для нас. Мы очень старались найти правильное окно работы шин, но они не подходят нашей машине. Нам нужно понять, как это работает.
hardcore f1 fan
Аутсайдером? Да не говорил он так. Аутсайдер это типа Заубера где без вариантов. Во вью прозвучало андердог а это больше как тёмная лошадка.
11:38