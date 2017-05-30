Тото Вольфф: "Мерседес" стал аутсайдером, но нам это даже нравится"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф признал, что его команда стала аутсайдером чемпионской гонки. На "Гран-при Монако" победный дубль оформила "Феррари", оторвавшись от "Мерседеса" на 17 очков в Кубке конструкторов.

– Сейчас "Феррари" в той позиции, где мы были раньше, – цитирует AFP Вольффа. – У нее самый быстрый автомобиль. Мы должны признать, что стали аутсайдерами. Но мне это даже нравится, потому что люди симпатизируют тем, кто догоняет. Сейчас наша задача – догнать и опередить фаворита. Надеюсь, что гонка в Монако станет худшей в сезоне для нас. Мы очень старались найти правильное окно работы шин, но они не подходят нашей машине. Нам нужно понять, как это работает.