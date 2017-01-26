23:50 26 января | ФОРМУЛА-1

Тото Вольфф: "Мерседес" сравнит Боттаса с другими пилотами и будет следить за Верляйном и Оконом"

0
0
0

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф не исключил, что Валттери Боттас покинет команду по окончании предстоящего сезона. Контракт с финном заключен всего на один год.

– Мы надеемся, что заменивший Росберга Боттас оправдает вложения, и вопрос нового пилота перед нами не возникнет, – цитирует Auto Motor und Sport Вольффа. – Но мы уже видели, что завтра ситуация может отличаться от сегодняшней. Посмотрим, как Боттас будет смотреться на фоне Хэмилтона и других пилотов. И будем внимательно следить за Верляйном и Оконом. В 2018 году у нас будет много вариантов.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ