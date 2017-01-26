Тото Вольфф: "Мерседес" сравнит Боттаса с другими пилотами и будет следить за Верляйном и Оконом"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф не исключил, что Валттери Боттас покинет команду по окончании предстоящего сезона. Контракт с финном заключен всего на один год.

– Мы надеемся, что заменивший Росберга Боттас оправдает вложения, и вопрос нового пилота перед нами не возникнет, – цитирует Auto Motor und Sport Вольффа. – Но мы уже видели, что завтра ситуация может отличаться от сегодняшней. Посмотрим, как Боттас будет смотреться на фоне Хэмилтона и других пилотов. И будем внимательно следить за Верляйном и Оконом. В 2018 году у нас будет много вариантов.