Тото Вольфф: "Мерседес" не должен ошибаться и считать себя фаворитом в Сингапуре"

Босс "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что в Сингапуре у его команды могут возникнуть проблемы. По его словам, на предстоящем "Гран-при" "Мерседес" не будет обладать тотальным превосходством.

– После мощного выступления в Италии мы ждем от Сингапура проблем, – цитирует Motorsport Вольффа. – Ни одна команда тут не делала победный дубль. И на это есть основания. Здесь одна проблема может породить целый каскад трудностей. Мы должны оптимизировать все аспекты, чтобы добиться результата. Мы понимаем, что нам не удалось в прошлом году. Постараемся правильно применить выводы. "Мерседес" не должен совершать главной ошибки – считать себя фаворитом в Сингапуре.