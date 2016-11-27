Тото Вольфф: "Мерседес" не будет вмешиваться в борьбу Росберга и Хэмилтона"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф дал понять, что команда не собирается вмешиваться в борьбу Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга в решающей гонке сезона-2016 в Абу-Даби. Росбергу будет достаточно финишировать на подиуме для победы в чемпионате.

– Мы не должны вмешиваться в борьбу в финальной гонке сезона, учитывая, что не делали это в предыдущих "Гран-при", – цитирует Autosport Вольффа. – Мы думали о всех возможных мерах и до тех пор, пока не увидим, что нарушаются спортивные принципы, вмешиваться не будем. Нам нужно предоставить им свободу действий. Мы не хотим ничего менять, поскольку неправильно в решающей гонке переворачивать с ног на голову все, что было сделано за последние несколько лет.

Наши гонщики – настоящие спортсмены, и они знают, что значит переступить черту. Это вызвало бы много споров. Я надеюсь, что все пройдет хорошо, на благо команды и командному духу. Независимо от того, что произойдет, машина, которая будет лидировать в гонке и находиться на более высокой позиции, получит приоритет в выборе стратегии, потому что наша цель – победа. Второй пилот может выбрать такую же стратегию или перейти на любую другую. Тот факт, что это будет решающая гонка, ничего не изменит в этой процедуре.