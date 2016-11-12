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Тото Вольфф: "Мерседес" не будет бороться за сохранение "Гран-при Германии"

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Глава "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что команда не будет вмешиваться в вопрос существования "Гран-при Германии". Проведение домашнего для "Мерседеса" этапа находится под угрозой из-за отсутствия обеспеченного контракта.

– Думаю, вопросы календаря и гонок – не в нашей компетенции, – цитирует Motorsport Вольффа. – Это дела Экклстоуна. Мы не вовлечены в дискуссии по поводу "Гран-при Германии" или любой другой гонки. Я не знаю, останется ли Германия в календаре. Это важный этап для нас, потому что он считается домашним. Но мы ничего не можем сделать.

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