Тото Вольфф: "Мерседес" должен работать день и ночь, чтобы бороться с "Феррари"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что его команде в этом сезоне придется работать еще более усердно, чтобы опередить "Феррари". Он доволен тем, как прогрессирует его команда.

– Мы должны упорно трудиться у себя на базе, чтобы иметь такую машину, которая способна показывать максимальный результат, – цитирует F1i Вольффа. – Мы движемся в правильном направлении, но должны работать день и ночь, чтобы достичь поставленных целей. В Испании ситуация будет отличаться от той, что мы видели в Сочи. Но мы настроены побороться с "Феррари" за победу.