Тото Вольфф: "Мерседес" будет следить за выступлениями Мика Шумахера"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что команда намерена следить за выступлениями Мика Шумахера в европейской "Формуле-3". Сын легендарного Михаэля Шумахера подтвердил, что после успешного выступления в немецкой и итальянской "Ф4" перейдет в "Формулу-3".

– Мик – отличный парень и прекрасный пилот, – цитирует La Gazzetta dello Sport Вольффа. – Мы очень близки с его семьей. В предстоящем сезоне ему необходимо сосредоточиться только на "Формуле-3". Если он добьется там успеха, безусловно, на него обратят внимание многие команды, среди которых будет и "Мерседес".