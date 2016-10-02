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Тото Вольфф: "Команда провела совещание по инциденту с Хэмилтоном, но объяснений нет"

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Босс "Мерседеса" Тото Вольфф рассказал, что команда по горячим следам обсудила случившееся с Льюисом Хэмилтоном во время гонки "Гран-при Малайзии". Британец, лидировавший на 41-м круге, вынужден был сойти с дистанции из-за возгорания двигателя.

– Мы провели встречу с Хэмилтоном, механиками, инженерами, – цитирует ВВС Вольффа. – Наша команда всегда была сильна духом, и мы способны восстановиться после этого. Прошло небольшое совещание, все мы ищем ответы. Но слов и объяснений пока нет. Сбои случаются. Это же технический вид спорта. Конечно, мы разочарованы. Нет никакого рационального объяснения случившемуся. Но Хэмилтон сказал удивительные слова команде. Хотя я могу представить разочарование, которое он испытывает.

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