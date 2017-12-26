Тото Вольфф: "Ключевым моментом сезона был обмен позициями Хэмилтона и Боттаса в Венгрии"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает ключевым моментом минувшего сезона гонку в Венгрии. В конце гонки Льюис Хэмилтон попросил своего партнера по команде Валттери Боттаса пропустить его, чтобы получить возможность атаковать "Феррари", но опередить ее британцу не удалось, поэтому перед финишем он вернул место Боттасу, потеряв три очка в чемпионской борьбе, хотя в итоге досрочно завоевал четвертый титул в карьере.

– Для меня ключевым моментом сезона была гонка в Будапеште, когда Хэмилтон вернул Боттасу позицию в конце, – цитирует ВВС Вольффа. – Мы уважаем наши ценности, хотя понимали, что эти три очка могут стать решающими в борьбе за титул. В таких обстоятельствах тяжело оставаться верными себе, но мы это сделали. В тот момент три очка были крайне важны, но мы ими пожертвовали. Возможно, это позволило Хэмилтону еще сильнее выступить в конце сезона.