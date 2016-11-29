10:46 | ФОРМУЛА-1

Тото Вольфф: "Инцидент с двигателем в Малайзии стоит Хэмилтону чемпионства"

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Глава "Мерседеса" Тото Вольфф признает, что Льюис Хэмилтон стал бы в этом году чемпионом, если бы не поломка двигателя в гонке "Гран-при Малайзии", где он лидировал. В итоге в личном зачете британец проиграл ставшему чемпионом мира Нико Росбергу всего пять очков.

– Думаю, важно побеждать и проигрывать достойно, – цитирует F1i Вольффа. – Люди почему-то забывают, что "Формула-1" – это технический спорт. Механика – часть этого спорта. В последние три года наша команда строит лучшие машины, что позволяет нам выигрывать гонки и чемпионаты. Очевидно, что в этом году инцидент в Малайзии стоил Хэмилтону чемпионства. Бессмысленно это отрицать. Но мы почему-то после заключительной гонки в Абу-Даби обсуждаем поведение Хэмилтона на последних кругах, а не достижение Росберга – одного из самых талантливых гонщиков в истории "Формулы-1". Он достоин быть чемпионом.

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