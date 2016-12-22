19:40 | ФОРМУЛА-1

Тото Вольфф: "Хотел бы избежать сценария "Алонсо - Хэмилтон"

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Исполнительный директор "Мерседеса" Тото Вольфф высказался против прихода в команду пилота "Макларена" Фернандо Алонсо. Испанский гонщик называется в числе вероятных кандидатов в напарники британцу Льюису Хэмилтону. Напомним, что немец Нико Росберг, ставший чемпионом "Формулы-1" в составе "Мерседеса", объявил о завершении карьеры.

– То, чего бы я хотел, так это избежать сценария "Алонсо - Хэмилтон", – цитирует Вольффа Marca.

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