Тото Вольфф: "Хэмилтон еще может побороться за титул"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф уверен, что британец Льюис Хэмилтон еще может побороться за победу в сезоне, несмотря на возросший отрыв Нико Росберга. По его словам, команда не намерена вмешиваться в борьбу между пилотами.

- По ходу уик-энда у нас произошли небольшие встряски, - приводит Sky Sports слова Вольффа. - Не знаю, насколько это оказало влияние на Хэмилтона. Но он должен быть уверен в том, что еще имеет возможность побороться за титул. 33 очка - довольно большой отрыв. Но сход одного гонщика и победа другого может сократить это преимущество на 25 очков. Наша команда хочет предоставлять пилотам одинаковые автомобили и не вмешиваться в их борьбу.