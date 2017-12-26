Тото Вольфф: "Характер сыграл с Феттелем злую шутку"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что пилоту "Феррари" Себастьяну Феттелю его эмоциональность помешала выиграть чемпионат мира в 2017 году. Немец лидировал в первой части сезона, а потом уступил Льюису Хэмилтону.

– Большой силой Феттеля в прошлом было умение скрывать за спокойствием вулкан эмоций и страсти, – цитирует ВВС Вольффа. – Но в этом году характер сыграл с ним злую шутку. Эмоции и гнев заставили его потерять контроль в Баку. Думаю, что он не допустил бы такую ошибку дважды. Не знаю, было ли слишком сильным давление на него в этом году.