Тото Вольфф: "Формула-1" может многому научиться у американского бизнеса"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф позитивно воспринял новость о покупке акций "Формулы-1" американской корпорацией Liberty Media. Сумма сделки оценивается в 8-8,5 миллиарда долларов.

– Если появился инвестор, который хочет купить акции, это положительная новость для "Формулы-1", – цитирует F1i Вольффа. – Здорово, что инвестором стала американская компания, специализирующаяся на медиа. Это успешная корпорация, раз она хочет вложить такие деньги в "Формулу-1". Мы можем многому научиться у американского бизнеса, но есть и такие механизмы, которые работают только в "Формуле-1". Думаю, компания проанализирует все нюансы бизнеса в "Формуле-1". Ведь не просто так была совершена эта сделка.