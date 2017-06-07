Тото Вольфф: "Феттель раньше других понял работу шин"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что пилоту "Феррари" Себастьяну Феттелю помогает добиться успеха его чуть и работоспособность. По его мнению, немец лучше научился работать с расходом шин.

– У каждого пилота свой путь, – цитирует Speed Week Вольффа. – Кто-то стал дотошным дотошным перфекционистом. Кто-то основывается больше на инстинкте. Себ всегда много работал, и он раньше других понял важность использования рабочего окна для шин. Мы должны догнать Феттеля, хотя он прибавляет. Тут нет проблемы с мотивацией у Хэмилтона, например. Он много работает. У команды нет проблем, у нас свои методы работы.