Тото Вольфф: "Феттель и себе испортил гонку, и Боттасу"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что пилот "Феррари" Себастьян Феттель допустил ошибку на старте "Гран-при Франции". Немец столкнулся с Валттери Боттасом из "Мерседеса" и вынужден был прорываться из глубины пелотона всю гонку.

– Себастьян отлично стартовал, – цитирует F1i Вольффа. – Но Валттери был быстрее. Так что Феттель не мог избежать столкновения, совершая свой маневр. Он допустил серьезную ошибку. Феттель разрушил и свою гонку, и гонку Боттаса. Причем на машине Валттери было повреждено днище до конца гонки.