Тото Вольфф: "Ферстаппен преодолел законы физики"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что выступление Макса Ферстаппена на дождевой гонке "Гран-при Бразилии" затмили результат его пилотов. Льюис Хэмилтон, напомним, одержал победу, вторым стал Нико Росберг, а Ферстаппен замкнул тройку, прорвавшись из глубины пелотона.

– Все решится в Абу-Даби, – цитирует Motorsport Вольффа. – Дистанция между Росбергом и Хэмилтоном составляет всего 12 очков. Но я бы поговорил о Ферстаппене. Он устроил невероятное шоу. Это был феноменальный пилотаж и больше развлечение для всех. Он преодолел законы физики. Я видел, как его чуть не развернуло на прямой, но он справился. Макс провел идеальную гонку. Это был один из его звездных моментов. Такие выступления украшают "Формулу-1".