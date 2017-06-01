Тото Вольфф: "Феррари" начала работу над машиной на 16 недель раньше "Мерседеса"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф не удивлен тем, что "Феррари" начала сезон успешнее его команды. После шести гонок итальянская команда опережает немецкую на 17 очков в Кубке конструкторов.

– Насколько нам известно, "Феррари" начала разрабатывать этот болид очень рано, в декабре 2015 года, а мы – в марте 2016 года, – цитирует F1i Вольффа. – Когда мы начинали только, "Феррари" на этом сосредоточила уже более половины ресурсов. Она опережала нас на 16 недель работы. За это время можно выжать лишние четыре или пять десятых секунды.