Тото Вольфф: "Феррари" - это "Формула-1", а Формула-1" - это "Феррари"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что руководству "Формулы-1" не стоит ссориться с "Феррари". Ранее глава итальянской команды Серджо Маркьонне угрожал уходом из гонок, если организаторы не будут учитывать мнение ведущих команд по поводу развития двигателей.

– Я не беспокоюсь, но эти заявления должны восприниматься всерьез, – цитирует F1i Вольффа. – "Феррари" – это "Формула-1", а "Формула-1" – это "Феррари". Это две неразлучные сущности. Я бы прекратил провоцировать Маркьонне безумными предложениями и запросами. "Формуле-1" нужно сохранить свои основы. Нужна эволюция, а не революция.