Тото Вольфф: "Боттасу не хватило практики"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф в преддверии "Гран-при Испании" подвел итоги квалификации. По итогам субботних заездов Льюис Хэмилтон занял первое место, а Валттери Боттас – третье.

– Мне было интересно наблюдать за такой плотной и сложной борьбой, – приводит Autosport слова Вольффа. – Хэмилтон проделал отличную работу: никто не смог проехать идеальный круг, но ему хватило лучшего времени двух секторов для заслуженного поула.

Что касается Боттаса, я думаю, что ему, вероятно, после смены двигателя не хватило практики. У него однозначно был темп, однако из-за небольших ошибок он не смог обеспечить себе первый ряд.

Но у них все равно хорошие стартовые позиции, находящиеся на чистой стороне трассы. Гонка будет долгой, и всем будет трудно работать с резиной. Возможностей должно быть немало, поэтому нам нужно оставаться начеку и принимать правильные решения.