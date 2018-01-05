Тото Вольфф: "Боттасу не будет оправданий, если он не бросит вызов Хэмилтону"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что Валттери Боттас должен в 2018 году навязать борьбу за титул Льюису Хэмилтону. Напомним, что в прошлом сезоне британец стал четырехкратным чемпионом мира.

– Боттас должен побороться, – цитирует ESPN Вольффа. – Если он бросит вызов Хэмилтону, то займет место среди лучших гонщиков "Формулы-1". Если он этого не сделает, то ему не будет оправданий. В конце прошлого сезона Валттери нашел себя. Это финн с сильным характером, который не сдается. Думаю, что он использует все, чему научился. Мы увидим в 2018 году лучшего Валттери.

Я его знаю десять лет. У него железная воля и сильный характер. Нам нравится работать с Валттери и Льюисом. Они дополняют друг друга и стимулируют.