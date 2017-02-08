Тото Вольфф: "Боттас вписывается в роль, которую играл Росберг"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф уверен, что Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас смогут продуктивно работать вместе в предстоящем сезоне. Он поделился первыми впечатлениями от работы новичка.

– Баланс в работе Валттери и Льюиса есть, – цитирует Motorsport Вольффа. – Это очень разные личности, нам было важно восполнить потерю Росберга. Он играл определенную роль в команде, и Валттери вписывается в эту роль. Думаем, что взаимодействие между пилотами будет хорошо работать. Первые впечатления от Боттаса именно такие.