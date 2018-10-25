Тото Вольфф: "Борьба в чемпионате еще далека от завершения"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что его команде рано расслабляться, несмотря на лидерство в общем зачете за три этапа до конца чемпионата. В Кубке конструкторов "Мерседес" опережает "Феррари" на 66 очков, а в личном зачете пилотов Льюис Хэмилтон впереди Себастьяна Феттеля на 70 баллов. Последнюю гонку в США выиграл гонщик "Феррари" Кими Райкконен.

– "Гран-при США" подтвердил то, что мы говорили перед гонкой: борьба в чемпионате еще далека от завершения, – цитирует Sky Sports Вольффа. – Льюис смог увеличить отрыв от Феттеля, но "Феррари" сократила отставание от нас. Все в наших руках, мы хотим взять оба титула. Мы не можем быть довольны результатом гонки в Остине, нужно учиться на ошибках. Впереди гонка в Мексике, там мы традиционно не слишком сильны. Поэтому ждем жесткой борьбы с "Феррари" и "Ред Буллом".