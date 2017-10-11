Тото Вольф: "В "Мерседесе" принято думать головой, а не яйцами"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф отреагировал на высказывание консультанта "Ред Булла" Хельмута Марко о методах комплектования пилотских составов топ-команд. Во время "Гран-при Японии" Вольф пообщался с отцом пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, что вызвало недовольство Марко. Консультант намекнул, что "Мерседес" пытается переманить гонщика вместо того, чтобы самостоятельно вырастить молодого пилота и пригласить его в команду.

Марко также заявил, что у "Ред Булла", в отличие от "Феррари" и "Мерседеса", "есть яйца", и команда не боится предоставлять место молодым спортсменам.

– По правде говоря, у нас в "Мерседесе" принято думать головой, а не яйцами, – приводит Grandprix ответ Вольфа.