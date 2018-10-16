Тото Вольф: "В 2007 году тоже никто не верил, что Хэмилтон проиграет титул"

Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф считает, что поздравлять Льюиса Хэмилтона с чемпионством преждевременно.

- В 2007 году за две гонки до конца сезона Льюис лидировал с отрывом 45 очков по нынешней системе начисления. Кто мог тогда представить, что он проиграет чемпионат? Это казалось невозможным, – сказал Вольфа. – Понимаю, что по логике вещей подобный сценарий маловероятен. Но это автоспорт, здесь может случиться все что угодно. Даже думать не хочу о том, что Льюис может, к примеру, просто сломать палец. Вообще не хочу вдаваться в эту тему, чтобы не навлечь невезение. Нам просто нужно отправиться в Остин, хорошо провести уик-энд и надеяться, что удастся завоевать титул.

В оставшихся четырех "Гран-при" будет разыграно 100 очков. Для завоевания титула британскому пилоту "Мерседеса" будет достаточно набрать восемь баллов в любой из этих гонок даже при условии сходов в трех остальных, чтобы гарантировать себе победу.

Все о Формуле-1 – здесь.