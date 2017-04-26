Тото Вольф: "Успехи "Мерседеса" в Сочи в предыдущие годы ничего не гарантируют"

Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф признает, что 100 процентов лидирования "Мерседеса" за три первых "Гран-при России" у еще ничего не гарантирует. Он подчеркнул: "Феррари" – очень сильный соперник.

– Трасса в Сочи отличается от всех остальных, и в этом году в связи с новыми правилами ничего нельзя принимать как само собой разумеющееся, – приводит Autosport слова Вольфа. – Успехи в предыдущие годы еще не гарантируют, что мы выиграем на "Гран-при России". В лице "Феррари" у нас очень сильный соперник. Мы будем действовать постепенно, постараемся хорошо провести уик-энд и добиться хорошего результата в воскресенье.