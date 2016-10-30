Тото Вольф: "Браун – подходящий человек на руководящую должность в "Формуле 1"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поддержал кандидатуру Росса Брауна на пост одного из руководителей "Формулы 1". Накануне 69-летний британец заявил, что может вернуться в "Королевские гонки", но в работе в команде больше не заинтересован.

– У Росса огромный опыт, он подходящий человек, а его технические знания могли бы сыграть важную роль для определения будущего вектора Формулы 1, – приводит Autosport слова Вольфа. – Он долгие годы работал здесь, но теперь, после нескольких лет отсутствия, дистанцировался от команд. Если для того, чтобы занять руководящую должность в Ф1, Россу потребуется поддержка, то я проголосую за него.