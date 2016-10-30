06:28 | ФОРМУЛА-1

Тото Вольф: "Браун – подходящий человек на руководящую должность в "Формуле 1"

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Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поддержал кандидатуру Росса Брауна на пост одного из руководителей "Формулы 1". Накануне 69-летний британец заявил, что может вернуться в "Королевские гонки", но в работе в команде больше не заинтересован.

– У Росса огромный опыт, он подходящий человек, а его технические знания могли бы сыграть важную роль для определения будущего вектора Формулы 1, – приводит Autosport слова Вольфа. – Он долгие годы работал здесь, но теперь, после нескольких лет отсутствия, дистанцировался от команд. Если для того, чтобы занять руководящую должность в Ф1, Россу потребуется поддержка, то я проголосую за него.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37798-toto-volf-braun-horosho-podhodit-na-rol-rukovoditelya-f1

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