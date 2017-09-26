"Торо Россо" подтвердила замену Квята на Гасли

Глава "Торо Россо" Франц Тост подтвердил, что пилот молодежной программы "Ред Булла" Пьер Гасли заменит Даниила Квята на ближайших этапах "Формулы-1". Ранее появилась информация, что россиянин будет заменен на француза в Малайзии и Японии.

– "Торо Россо" создавалась, чтобы помогать "Ред Буллу" привлекать молодых пилотов из своей программы в "Формулу-1", – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Тоста. – И мы это делаем, давая Гасли этот шанс. Он заслужил такую возможность, взяв титул GP2 в 2016 году и удачно выступив в "Супер Формуле" в Японии в нынешнем сезоне. У него есть шанс выиграть там титул. Ротация пилотов поможет нам принять более взвешенное решение относительно выбора гонщиков на 2018 год. Квят не показал по разным причинам своего истинного потенциала в нынешнем сезоне. Поэтому на следующих гонках его заменит Гасли, что позволит нам оценить Пьера.

Напомним, что в следующем году "Торо Россо" нужно будет брать нового пилота в любом случае, поскольку Карлос Сайнс перейдет в "Рено".