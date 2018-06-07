"Торо Россо" хочет арендовать Норриса у "Макларена"

"Торо Россо" хочет заменить Брендона Хартли на Ландо Норриса. Как сообщает F1i, итальянская команда попросила "Макларен" отпустить Норриса до конца сезона к ним. По данным источника, "Макларен" отказался давать своего молодого гонщика, выступающего в "Формуле-2", "Торо Россо".

Источник утверждает, что "Торо Россо" разочаровалась в Хартли, поэтому ищет ему замену. В "Макларене" же опасаются имиджевых потерь, поскольку Норрис может на "Торо Россо" быть впереди команды, которая владеет правами на него.