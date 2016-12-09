"Торо Россо" будет работать с "Ред Буллом" над некоторыми деталями новой машины

Технический директор "Торо Россо" Джеймс Ки отметил, что его команда может в более тесном сотрудничестве с "Ред Буллом" работать над новой машиной. Это необходимо, чтобы лучше приспособиться к изменениям регламента, которые вступят в силу со следующего сезона.

– Есть некоторые области, в которых это приемлемо, – цитирует Motorsport Ки. – Разработками одной команды может пользоваться и другая. Чаще всего это касается энергоустановки, коробки передач, подвески. Это означает, что мы можем объединить ресурсы и добиться лучшего результата, действуя сообща. Но уверен, что к 2018 году все будут лучше подготовлены. А следующий год окажется более "сырым" для всех участников. У нас уже были какие-то наброски на 2017 год. Что-то знали еще в начале этого года, так что были готовы.