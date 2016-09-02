Том Кристенсен: "Ферстаппен действовал на грани, но не нарушал правил"

Девятикратный победитель гонки "24 часа Ле Мана" Том Кристенсен выступил в защиту пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена. Он подвергся критике за агрессивные действия против гонщиков "Феррари" во время "Гран-при Бельгии".

– Всегда проще судить постфактум, когда все упокоились, – цитирует L’Equipe Кристенсена. – Но если внимательно изучить записи, то все нужно воспринимать в контексте. В борьбе с Райкконеном Ферстаппен видел готовящуюся атаку перед прямой, знал, что финну поможет DRS, поэтому он быстро после выхода из поворота сместился вправо, чтобы защитить свою позицию. Это было на грани, но все-таки не нарушало правил.