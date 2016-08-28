Толто Вольф: "Льюису придется непросто"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф подчеркнул, что Льюису Хэмилтону будет непросто прорваться наверх в предстоящей гонке "Гран-при Бельгии". По словам Вольфа, в случае, если "Мерседес" подготовит новый мотор, Хэмилтон окажется в невыгодной ситуации. Напомним, что Льюис будет стартовать 21-м в воскресной гонке из-за смены мотора и штрафа в 55 позиций.

- Рано или поздно нам пришлось бы это сделать, - цитирует F1News Вольфа. - Однако, если посмотреть на отрывы, то станет понятно, что Льюису будет непросто прорваться наверх. В Монце это было бы сделать проще, но мы сейчас решили пойти на этот шаг. В такой ситуации нет идеального решения. С одной стороны, когда мы подготовим более мощный двигатель, Льюис будет в менее выгодной ситуации. С другой стороны, в его распоряжении три новых мотора, которые он сможет использовать в оставшихся девяти гонках. Это перевешивает ту теоретически невыгодную ситуацию, когда последняя спецификация мотора будет стоять только на машине Нико.